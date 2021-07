Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 25.07.2021

PI Verden/Osterholz

_ Bereich PI Verden Illegal Schrott entsorgt Dörverden. Unbekannte entsorgten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine größere Menge Schrott und Müll hinter dem Hochwasserdeich im Bereich Geestefeld, nahe der B 215. Dabei handelt es sich um Sperrmüll aus dem Haushalt aber größtenteils aus einer Kfz-Werkstatt, da Fahrzeugteile und auch Gasflaschen vorgefunden wurden, wie sie zum Schweißen benutzt werden. Die Polizei ließ den Müll durch den Landkreis entsorgen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Herkunft der Teile geben kann, wird gebeten die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu informieren. Anlage: 2 Bilder Bereich PK Achim Unfall unter Alkoholeinfluss Ottersberg. Am Samstagabend befuhr ein 40-jähriger aus Ottersberg mit seinem Mercedes die Straße "Am Damm" in Richtung Ottersberg. Da er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, verlor er die Kontrolle und geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern. Danach endete die Fahrt im Straßengraben. Der entstandene Schaden, insbesondere an dem Luxus-Fahrzeug, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch durch eine Streife im Nahbereich festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Unfall verursacht und weggefahren Thedinghausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte ein bislang unbekannter Pkw in der Blankenstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes. Der Verursacher entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden. Unfall unter Alkoholeinfluss Ottersberg. Samstagnacht befuhr ein 37-jähriger aus Oyten mit seinem Pkw den Giersdorfer Damm aus Grasdorf kommend in Richtung Bassen. Im Kreuzungsbereich der Alt-Schanzendorfer Straße verlor der Fahrer vermutlich aufgrund des Einflusses von Alkohol die Kontrolle über seinen VW Geländewagen. Dieser streifte zunächst eine Verkehrsinsel und überquerte dann den Kreuzungsbereich. Dann kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und blieb schließlich schwer verunfallt in einer Baumschonung stehen. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Einbruch in Autohaus Achim. In der Nacht zu Samstag brachen mehrere Täter in das Büro eines Autohauses an der Bremer Straße ein. Durch aufmerksame Nachbarn wurde die Polizei Achim verständigt. Durch die Beamten konnte ein 22-jähriger noch am Tatort festgenommen werden. Weitere Täter konnten unerkannt flüchten. Erbeutet wurden mehrere Elektroartikel. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. versuchter Automatenaufbruch Achim. Zwischen Freitagmittag und Samstagmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsautomaten an der Bollener Landstraße aufzuhebeln. Als dieses misslang, flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden am Automaten wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. Diebstahl aus Supermarktkasse Achim. Am Samstagabend betrat ein bislang unbekannter Täter kurz vor Ladenschluss einen Verbrauchermarkt an der Uphuser Heerstraße. Während die Angestellten mit Aufräumarbeiten abgelenkt waren, brach der Täter an einer unbesetzten Kasse die Kassenlade auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Er flüchtete dann in unbekannter Richtung vom Tatort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. Versuchter Pkw-Aufbruch Achim. In der Nacht zu Sonntag versuchte in der Chemnitzer Straße ein bislang unbekannter Täter in einen grauen Pkw VW einzubrechen. Er hatte bereits eine Seitenscheibe eingeschlagen, als er vermutlich gestört wurde und vom Tatort flüchtete. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. Bereich ESD-BAB Langwedel Fahrer unter Drogeneinfluss Oyten. In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen VW Up! auf der A 1 im Bereich Oyten. Bei dem 28-jährigen Fahrer aus Hamburg wurde festgestellt, dass er Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenbeeinflussung zeigte. Ihm wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eine Blutprobe entnommen. Seinen Pkw musste der Mann vorübergehend stehen lassen. Bereich Osterholz Einbruch bei der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag in die Feuerwache Osterholz-Scharmbeck in der Heimstraße ein. Vermutlich wurde ein gekipptes Fenster aufgedrückt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort wurden alle Feuerwehrfahrzeuge und Diensträume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte kurzfristig noch nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

