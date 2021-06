Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike geklaut

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr, wurde ein rotes E-Mountainbike der Marke GIANT, Modellbezeichnung Stance E+2 Power, vom Raitheplatz, Höhe 5, entwendet. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem dortigen Straßenschild gesichert. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (boro)

