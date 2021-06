Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen

Altena (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 17.06.21, in der Zeit von 10:15 Uhr - 10:20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines Suzuki R Wagon an der Blumenstraße ein und entwendete die im Fahrzeug liegende Handtasche der 66 jährigen Geschädigten. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen. Bieten Sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Mühlendorf nimmt die Polizei in Altena entgegen. (boro)

