Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch im Amselweg

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.06.2021 und 14.06.2021 versuchten ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus am Amselweg einzudringen. Sie hebelten an einer seitlich gelegenen Terrassentür, gelangten jedoch nicht ins Objekt. Anschließend entfernten sie sich unbemerkt von der Örtlichkeit. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch nach der Rückkehr aus dem Urlaub und informierte die Polizei. Hinweise an die Polizei Altena unter 02352-9199-0. (Becks)

