Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ekelhaft! // Rasende Mülltonne

Iserlohn (ots)

Ekelhaft! Am 16.06.2021, gegen 11:20 Uhr, hatte ein 18-jähriger Iserlohner in der Friedrichstraße Ärger mit der Polizei. Der junge Mann wurde im Rahmen von Ermittlungen in anderen Angelegenheit von zwei Beamten der Kriminalpolizei aufgesucht und befragt. Mit den getroffenen Maßnahmen war er jedoch so gar nicht einverstanden und randalierte zunächst nur verbal an der Örtlichkeit. Im weiteren Verlauf kam er jedoch mit geballten Fäusten auf eine Beamtin zu und spuckte dieser ins Gesicht. Der Iserlohner wurde daraufhin mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an.

Rasende Mülltonne

Am 16.06.2021, gegen 20:35 Uhr, wurden in der Straße Am Steinhügel vier Fahrzeuge beschädigt. Dort hatte sich eine große Mülltonne selbständig gemacht und war etwa 100 Meter die abschüssige Straße heruntergerollt. Dabei touchierte sie diverse Fahrzeuge und hinterließ Sachschaden. Anwohner wurden durch lautes Gerumpel auf die rasende Mülltonne aufmerksam. Ob jemand mutwillig die Bremsen der Tonne gelöst hat, konnte vor Ort nicht einwandfrei geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell