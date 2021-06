Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 13.06.2021 und 16.06.2021 entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus einem Keller in der Frankenstraße. Dafür beschädigten sie zunächst ein Vorhängeschloss und gelangten so in den Innenraum. Hier ließen sie Werkzeug und Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Sie entfernten sich unbemerkt.

Am Vogelberger Weg wurde eine 88-jährige Lüdenscheiderin Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte war dort am 16.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, in einem Supermarkt einkaufen und stellte an der Kasse fest, dass die mitgeführte Handtasche offen stand und die Geldbörse fehlte. Darin befanden sich neben einem kleineren Bargeldbetrag auch diverse persönliche Dokumente und Karten.

Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor.

Infos an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(Becks)

