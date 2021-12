Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Radfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 72-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 16.55 Uhr auf der Lowicker Straße in Richtung Milchstraße unterwegs. Als die Bocholterin die Pannemannstraße querte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Der 60-Jährige hatte den Radweg an der Pannemannstraße in Richtung Boytinkweg befahren. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bocholter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

