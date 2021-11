Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Haster Weg - Polizei sucht Unfallverursacher einer dunklen Limousine

Am Mittwochmorgen befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf den "Haster Weg" stadtauswärts. Um 06.30 Uhr missachtete ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt des Mannes und fuhr mit seinem Pkw aus dem "Hessekamp" kommend nach links auf den "Haster Weg". Dabei kreuzte er den Golffahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seiner älteren dunkleren Limousine in Richtung Vehrter Landstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des Autos konnte nicht in Gänze abgelesen werden, dabei handelt es sich um OS-K... Bei dem Unfall wurde der Mann aus Osnabrück leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper geborgen. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug unter 0541/327-2215 geben können.

