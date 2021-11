Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück/Alfhausen: Parkender Ford beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagnacht 01.55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw "Am Buschbach" in Alfhausen. Der weiße Ford Kuga war zu dem Zeitpunkt auf Höhe der Hausnummer 24 abgestellt und wurde an der Fahrerseite stark beschädigt, sodass ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfhausen unter 05464/968560 oder 05439/9690 zu melden.

