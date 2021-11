Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Unfallflüchtiger touchierte Fußgängerin - 38-Jährige verletzte sich leicht - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, befand sich eine 38-jährige Osnabrückerin zu Fuß in der Verbindungsstraße zwischen den Straßen "Am Galgesch" und der "Westerkampstraße". In Höhe eines dortigen Spielplatzes fuhr ein Unbekannter mit seinem silbernen Seat an ihr vorbei und touchierte die Frau an ihrer linken Hüfte. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste zusehen, wie der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Kleinwagen in Richtung der "Westerkampstraße" flüchtete. Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher nimmt nun die Polizei aus Osnabrück entgegen, Tel: 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell