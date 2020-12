Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch

RheinbergRheinberg (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag (Heiligabend), 16.00 Uhr, bis Montag, 08.20 Uhr, in eine Tischlerei am Melkweg ein. Dort stahlen sie zunächst eine Ausstellungsküche aus dem Showroom. Diese verstauten sie dann in einem silberfarbenen VW Crafter (Kennzeichen MO-MB 404), der auf dem Gelände der Firma parkte und ebenfalls zur Tischlerei gehörte. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell