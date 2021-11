Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falscher Polizist erbeutet Bargeld - Polizei bittet um Hinweise nach dem Geldabholer

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 15.00 Uhr erhielt ein 56-jähriger Mann in der "Waldenburger Straße" einen Anruf. Eine Männerstimme gab sich als Mitarbeiter der Polizei Osnabrück aus und berichtete von einem Verbrechen, dass in unmittelbarer Nachbarschaft vorgefallen sei. In diesem Zuge habe man zwei Personen verhaftet und eine Liste mit Namen aufgefunden, auf welcher auch der Name des Angerufenen verzeichnet war. Aufgrund dieser Liste müsste nun das im Haus befindliche Bargeld vor Zugriff der Kriminellen in der polizeilichen Asservatenkammer gesichert werden. Die Betrüger erkundigten sich am Telefon nach dem genauen Wohnort, Personalien und Erreichbarkeit des Angerufenen. Im weiteren Verlauf erhielt der 56-Jährige weitere Nachrichten von einem angeblichen Dienststellenleiter und der Staatsanwaltschaft, auch ein Kennwort wurde vereinbart. Die Betrüger wiesen den Angerufenen immer wieder daraufhin stets erreichbar zu sein. Gegen 17.25 Uhr erschien eine männliche Person an der Wohnanschrift in der "Waldenburger Straße" und holte das Geld ab.

Der betrügerische Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

- südosteuropäisch / osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 30 Jahre alt - ca. 185 cm groß - kurze, dunkle Haare - schwarze, medizinische Maske - keine Brille

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen der beschriebene Mann im Bereich der "Waldenburger Straße" aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-3303 oder -2215.

Mit dieser und anderen bekannten Betrugsmaschen ist am Telefon jederzeit zu rechnen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, sensibel und umsichtig mit derartigen Anrufen umzugehen. Die Polizei oder andere offizielle Stellen fordern niemals Geld am Telefon. Im Zweifel sollten Verwandte, Bekannte oder die Polizei angerufen werden, um sich Klarheit zu verschaffen. Wichtig dabei ist, dass man das Telefonat zuerst selber aktiv beendet und erst dann die neue Nummer wählt. Hintergrund hierfür ist, dass die Betrüger vorgeben das Gespräch zu beenden, dies aber nicht tun. Auch wenn ein Piepton zu hören ist, sind die Anrufer noch in der Leitung. Wird nun die 110 gewählt, um sich bei der richtigen Polizei zu versichern, ob alles mit rechten Dingen zu geht, nehmen die Betrüger das Gespräch wieder auf und melden sich als Leitstelle der Polizei. Daher ist es wichtig, dass Betroffene selbst das Telefonat mit einem Knopfdruck beenden und sich nicht auf den zu hörenden Piepton verlassen. Außerdem sollte man sich niemals verbinden lassen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte kommentarlos auflegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell