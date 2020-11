Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl eines Pkws in Hatten +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein schwarzer SUV des Herstellers Mercedes ist in Hatten entwendet worden.

Die ML-Klasse wurde in der Zeit von Montag, 16. November 2020, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 17. November 2020, 08:00 Uhr, vom Firmengelände in der Bümmersteder Straße entwendet. Der Wert des Pkws wurde auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Firmengelände in der Nähe der Schultredde gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell