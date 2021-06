Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Vogtstraße in Rheinbrohl an einem geparkten roten VW das vordere amtliche Kennzeichen entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

