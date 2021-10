Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, K 5330 - Anhänger auf Abwegen

Neuried (ots)

Eine 37-jährige Lenkerin eines Ford ist am Dienstagmittag durch einen von einem LKW gelösten Anhänger leicht verletzt worden. Als ein 46-jähriger Lenker eines Lastwagens die K 5330 von Altenheim kommend in Richtung Schutterwald befuhr, hat sich gegen 13.15 Uhr der Anhänger von seinem Sprinter gelöst, ist in den Gegenverkehr geraten und dort mit einer entgegenkommenden Ford-Fahrerin kollidiert. Durch den Aufprall wurde die 37-Jährige rechts von der Fahrbahn abgewiesen und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinter dem LKW fahrender 22-jähriger Hynudai-Lenker prallte ebenfalls mit dem Hänger zusammen. Wie sich dieser von der Kupplung des Sprinters lösen konnte ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

/lk

