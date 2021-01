Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Straße ab und schiebt geparktes Auto auf Kind

Schriesheim (ots)

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr kam es in der Talstraße auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads zu einem Unfall, bei welchem ein Autofahrer von der Straße abkam und mit einem auf dem Parkplatz geparkten Auto kollidierte. Infolge des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf ein dahinterstehendes Kind geschoben, wodurch sich dieses leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus.

