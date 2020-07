Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dieb nutzt Gelegenheit

In den vergangenen Tagen stahl ein Unbekannter Schmuck aus einem Auto in Biberach.

Ulm (ots)

Am Montag parkte ein Mann seinen Renault gegen Mitternacht im Bismarckring. Am Dienstag stellte er gegen 17.30 Uhr fest, dass er sein Auto nicht abgeschlossen hatte. Das nutzte ein Unbekannter aus. Der Dieb griff nach mehreren Schmuckstücken und flüchtete damit. Die Beute hatte offen in der Mittelkonsole gelegen. Die Beamten vom Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/447-0) haben die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

