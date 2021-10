Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten am Dienstag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 9:45 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Hanauer Straße. Die Täter durchwühlten im Inneren sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten Uhren und Bargeld. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Durch eine Zeugen wurde bekannt, dass gegen 9:45 Uhr eine etwa 160 Zentimeter große Frau mit halblangen schwarzen Haaren, sowie ein etwas fülliger Mann, der etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein soll, aus dem Anwesen gekommen sein sollen. Die Frau habe eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt getragen. Der Mann soll eine blau/gelbe Mütze sowie eine hellblauen Jacke getragen haben. Die beiden Personen seien in ein graues Auto gestiegen. Nach Spurensuche durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 entgegen.

