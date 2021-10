Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Trickdiebstahl, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau wurde am Montagnachmittag Opfer eines Trickdiebes. Der unbekannte Täter klingelte gegen 15 Uhr bei der Frau und sagte, sie habe vergessen den Stromstand mitzuteilen. Daraufhin gingen sie zusammen in den Keller, um den Stromstand abzulesen. Nach dem Besuch musste die Rentnerin feststellen, dass ihre Handtasche entwendet wurde. Darin waren unter anderem circa 350 Euro Bargeld, Papiere, sowie ihr Impfpass. Der europäisch aussehende Mann wurde auf circa 50 Jahre geschätzt, war 170 Zentimeter groß und sprach Deutsch. Der Mann gab als Herkunftsort Gernsbach an. Er trug eine Stoffmütze, ein gemustertes Hemd und darüber eine Jacke. Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Iffezheim unter der Telefonnummer 07229 720 in Verbindung zu setzen. /sch

