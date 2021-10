Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unter Drogeneinfluss

Kuppenheim (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einem Mercedes-Fahrer zum Verhängnis. Der 20-jährige Mann fuhr auf der Murgtalstraße von Oberndorf kommend in Fahrtrichtung Rastatt. Auf Höhe einer Gaststätte wurde er einer Kontrolle unterzogen. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Bei der weiteren Überprüfung konnte im Rucksack seines 19-jährigen Beifahrers Drogen aufgefunden werden. Nun erwarten beide eine Anzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell