Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Renchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstagvormittag in der Straße "Am Wald". Gegen 11.45 Uhr kollidierte ein 66-jähriger Ford Focus-Lenker mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines Unimog. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell