Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Verpuffung in einer Küche

Offenburg (ots)

Am Dienstag wurde der ILS Mittelbaden kurz vor 10:00 Uhr ein Küchenbrand in der Eisenbahnstraße gemeldet. Die Hausbewohner waren gerade dabei Essen zuzubereiten, als es zu einer Verpuffung kam. Zwei Personen wurden verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in einer Klinik behandelt werden. Der Sachschaden am Haus und am Inventar ist erheblich. Die Ursache für die Verpuffung ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

.../bbm

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell