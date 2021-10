Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Container im Visier, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, an einem auf einer Baustelle im Kreuzungsbereich der Unimogstraße zur Eckenerstraße stehenden Container zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Diebe mittels unbekanntem Werkzeug das Vorhängeschloss an dem Container auf und entwendeten aus diesem ein Lasergerät. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/lk

