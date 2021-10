Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Durmersheim (ots)

Durmersheim - Wegen zahlreicher Delikte wird sich ein 23-Jähriger verantworten müssen. Am frühen Dienstmorgen fiel einer Streife des Polizeireviers Rastatt in der Speyerer Straße ein Golf auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die anschließende Verfolgung des Autos endete gegen 2.40 Uhr im Bereich Speyerer Straße / Gartenstraße, wo der Fahrer des Golfs beim Abbiegen ein Verkehrsschild überfuhr und in einen geparkten Opel krachte. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrer und dessen Beifahrerin durch die Kollision nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Beamten des Polizeirevier Rastatt fest, dass der junge Mann stark alkoholisiert war und keinen gültigen Führerschein besitzt. Da er den Golf zudem unbefugt benutzte und ein verbotenes Messer dabei hatte, erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

