Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

Ettenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen 14:30 und 15:15 Uhr im Bereich der Kahlenberggasse in Ettenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein zehnjähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Fahrer eines roten Motorrollers an der Einmündung Kahlenberggasse / Neumannstraße die Vorfahrt eines zehnjährigen Jungen, welcher mit seinem Fahrrad die Kahlenberggasse befuhr. Der Unfallverursacher, Fahrer des roten Motorrollers, entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Fahrrad des Zehnjährigen wird derzeit auf 200 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer: 07821/277-0. /BALG

