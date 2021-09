Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 11.09.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnungsbrand - Offenbach

Am Freitag, gegen 18 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Rumpenheimer Straße im Bereich der 140er Hausnummern zu einem Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der 33-jährige Wohnungsinhaber konnte sich auf den Balkon retten und wurde dort von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wohnungsbrand - Maintal

Zu einem weiteren Wohnungsbrand kam es am Freitag, gegen 21.20 Uhr, in Maintal, Albert-Schweitzer-Straße im Bereich der 30er Hausnummern. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin konnte durch die eingesetzten Kräfte aus der Wohnung gerettet werden, musste jedoch aufgrund einer schweren Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 11.09.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

