Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl von Zigaretten

Kehl (ots)

Drei noch unbekannte Männer haben am Dienstagabend in einer Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Die Unbekannten betraten gegen 20.10 Uhr zum ersten Mal den Verkaufsraum, liefen mehrfach an den Auslagen umher und sahen sich um. Einer erwarb an der Kasse Tabak, der Zweite soll daneben gestanden sein und der Dritte soll sich in der Nähe des Kassenbereichs aufgehalten haben. Gegen 20.20 Uhr kamen sie erneut in den Innenbereich zurück. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass einer der Täter während des Bezahlvorgangs mehrere Schachteln Zigaretten an einer dortigen Auslage eingesteckt hatte. Das Trio flüchtete anschließend mit einem dunklen Auto mit französischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

