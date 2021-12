Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gronau (ots)

Am Donnerstag wurde ein Polizeibeamter gegen 16.30 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der die Spinnereistraße entlang fuhr. Dem Beamten war bekannt, dass der Autofahrer in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt hatte. Er hielt den Mann an und kontrollierte ihn. Dabei räumte der 43-Jährige aus Gronau ein, noch immer keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Beamte untersagte die Weiterfahrt und leitete Strafverfahren gegen den 43-Jährigen und die Pkw-Halterin ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell