Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchte Brandstiftung

Bocholt (ots)

Am Samstagabend hörten Bewohner eines Hauses an der Vardingholter Straße (Bereich Einmündung Am Ziegelofen) Geräusche aus dem Bereich des Hauseingangs, bewerteten diese zunächst als nicht verdächtig. Nach wenigen Minuten entdeckte einer der Bewohner aber ein Feuer im Bereich der Haustür. Unbekannte Täter hatten offenbar versucht, diese mit einem Grillanzünder in Brand zu setzen. Der Geschädigte konnte das noch kleine Feuer löschen. An der Tür war bereits ein Schaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo unter 02871-2990.

