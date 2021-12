Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer hinterlassen Spur der Verwüstung

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten noch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge, Dekoartikel und auch ein Verkehrszeichen. Die beschädigten Autos standen auf der Bahnhofstraße, der Gartenstiege, dem Kreuzkamp, der Kreuzstraße, der Vagedesstraße und zwei auf dem Hessenweg. Die Vandalen hatten Scheiben, Außenspiegel, Antennen und Scheibenwischer beschädigt. In einem Garten am Kreuzkamp waren zudem Dekoartikel beschädigt worden. Im Flussbett der Aa lag im Bereich "An der Umflut" ein abgebrochenes und beschädigtes Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

