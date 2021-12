Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeieinsatz in Dassendorf

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.12.2021 - Dassendorf

Am 09. Dezember 2021 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Dassendorf.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 36-jähriger Dassendorfer in einem psychischen Ausnahmezustand. Nachdem er im Bekanntenkreis seinen Suizid ankündigt hatte, informierten diese die Polizei. Er befand sich alleine mit zwei Hunden in einem Haus und zeigte sich mit Schusswaffen am Fenster. Telefonisch teilte er mit, dass er auch eine scharfe Waffe besitze. Aus diesem Grund wurden das Sondereinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe hinzugezogen. Gegen 15:45 Uhr konnte der 36- Jährige durch diese Kräfte festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden niemand verletzt. Neben den aufgefundenen Schreckschusswaffen wurde auch Schreckschussmunition sichergestellt.

Der Dassendorfer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er psychiatrisch behandelt wird. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

