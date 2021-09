Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Asbach (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Bitzenstraße in Asbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18 - jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher missachtete mit seinem PKW die Vorfahrt der Motorradfahrerin. Um eine Kollision zu verhindern, unternahm die Motoradfahrerin eine Vollbremsung und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Sie wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell