Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinebach (Sieg) - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Zweiradfahrer

Steinebach (Sieg) (ots)

Am 02.09.2021, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mofa-Fahrer die Hauptstraße in Steinebach. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Zweiradfahrer leichtverletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

