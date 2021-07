Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer missachtete Vorfahrt von Radfahrer

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Talle/Dr.-Rörig-Damm ist am Sonntag ein E-Bike-Fahrer verletzt worden.

Ein 51-jähriger Elektroradfahrer fuhr gegen 14.40 Uhr auf dem links der Straße An der Talle gelegenen und für beide Fahrtrichtungen frei gegebenen Radweg in Richtung Schloß Neuhaus. An der Einmündung Dr.-Rörig-Damm missachtete ein 49-jähriger Peugeotfahrer die Vorfahrt des Radlers und bog ein. Der Pedelecfahrer wurde von der Autofront erfasst und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell