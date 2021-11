Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.11.21 (2)

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung; Hakenkreuze eingekratzt

An der Bushaltestelle der Anne-Frank-Schule im Südring in Eschwege haben Unbekannte auf die Innenwand des Wartehäuschens mehrere Hakenkreuze eingeritzt und mittels eines Edding aufgemalt. Die Tat wurde heute Vormittag bemerkt und angezeigt. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahrradfahrer verletzt

Um 06:59 Uhr befuhr heute Morgen ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Lkw die Elsa-Brändström-Straße in Eschwege aus Richtung Klinikum-Werra-Meißner und beabsichtigte an der Einmündung zur Luisenstraße nach links in diese einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Fahrrad den vorgeschriebenen Radweg in der Luisenstraße aus Richtung Wolfsgraben kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Beide Fahrzeuge blieben im Einmündungsbereich stehen. Da der Radfahrer vorfahrtsberechtigt war, wollte er auf der Straße um den Lkw herumfahren. Dies bemerkte der 54-Jährige zu spät und fuhr mit dem Lkw gegen den Radfahrer, welcher dadurch vom Fahrrad stürzte und vor dem LKW zum Liegen kam. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß am rechten Bein verletzt und mit einen Rettungswagen in das Klinikum-Werra-Meißner eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

