Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zigarettenautomat aufgebrochen (13.09.2021)

Triberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Bahnhofstraße angebrachten Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter hebelten einen Automaten auf dem Bahnhofsvorplatz auf und entwendeten sämtliche Zigaretten und Bargeld in nicht bekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 1014, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell