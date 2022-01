Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Jugendliche schlagen 22-Jährigen

Rödinghausen (ots)

(um) In einem Fall der Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Kriminalpolizei in Herford, bei der ein 22-Jähriger Mann aus Melle der Geschädigte ist. Er war gestern in einer Apotheke an der Kilverstraße und verständigte gegen 19:50 Uhr die Polizei. Eine Gruppe Jugendlicher (4-5) habe dort Alkohol konsumiert und pöbelten den Mann ohne Grund an. Im weiteren Gespräch ging ein Jugendlicher den Mann körperlich an und schlug ihn mit der Faust an den Kopf. Die Jugendlichen verließen dann den Ort. Diesem Streit war vor ein paar Tagen ein Vorfall mit denselben Jugendlichen, die sich teils in russischer Sprache unterhielten, eine Sachbeschädigung. Der 22-Jährige war mit seinem PKW an der Schranke am Bahnübergang an der Bruchstraße gestanden, als die selbe Gruppe Jugendlicher vorbeikam und die Schranke einfach auf seine Motorhaube herunterdrückte. Das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Die Polizei bittet in diesen Fällen um Zeugenhinweise. Zudem werten die Ermittler in dem Zusammenhang beider Taten vorhandenes Videomaterial aus. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

