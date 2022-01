Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten auf dem Gehweg- Herforder durch Messer verletzt

Herford (ots)

(sls) Am späten Samstagabend (22.1.) kam es auf dem Gehweg am Lübberlindenweg zu Streitigkeiten zwischen einem 25-jährigen Herforder und einem 22-Jährigen aus Bad Oeynhausen. Gegen 23.50 Uhr trafen sich beide Beteiligte auf dem Gehweg und es kam zunächst zur verbalen Auseinandersetzung. Hintergrund des Konfliktes sind Beziehungsprobleme im privaten Bereich. Im Verlauf des Streitgespräches sei es dann bereits zu einer kleinen Rangelei mit geringfügigen Schubsern gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Herforder dann jedoch dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Bad Oeynhauser zog daraufhin ein Messer aus der Bekleidung und verletzte damit den 25-Jährigen an der linken Schulter. Nach dem Messerstich flüchtete der Tatverdächtige dann in Richtung Amselplatz. Der verletzte Herforder wurde anschließend von Zeugen auf dem Gehweg sitzend verletzt angetroffen und die Polizei und Rettungskräfte verständigt. Der Verletzte wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der tatverdächtige Bad Oeynhauser in einem Wohnhaus am Lübberlindenweg angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach erfolgten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam am Sonntag entlassen. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei Herford übernommen.

