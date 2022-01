Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Gewerbebetrieb- Hochwertige Kupferseile entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Freitag (21.1.) kam es an der Bahnhofstraße in Kirchlengern zu einem Einbruch auf dem Betriebsgelände eines Energieversorgers. Im Zeitraum von Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr bis zum Freitagmorgen trennten unbekannte Täter im hinteren Bereich des Grundstücks einen Stabmatttenzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Anschließend schlugen die Unbekannten ein Fenster ein und drangen in das Lager. Dort entwendeten sie ca. 1200 Meter blankes Kupferseil und 650 Meter verzinktes Kupferseil im Gesamtwert von ca. 35.000 Euro. Diese befanden sich auf mehreren Rollen, die auf einer Palette gelagert wurden. Zum Abtransport der Seile nutzten die Täter augenscheinlich einen Firmenanhänger, den sie von außen unter das beschädigte Fenster stellten und anschließend mit den Rollen zum beschädigten Zaun zogen. Von dort wurden die Seile augenscheinlich vom Anhänger auf oder in ein weiteres Fahrzeug geladen und von dort aus abtransportiert. Der Anhänger verblieb im hinteren Bereich des Geländes. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges (Personen oder Fahrzeuge) im Bereich des Tatortes beobachtet? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

