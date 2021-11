Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin Opfer von falschen Polizisten - Betrugswelle dauert an

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Auch am Montag und heute am Dienstag, 30.11.2021, sind Telefonbetrüger als falsche Polizisten im Kreis Paderborn aktiv. Aktuell gibt's es zahlreiche kriminelle Anrufe in Paderborn selbst!

Trotz aller Warnungen ist eine Seniorin am Freitag Opfer einer solchen Betrügerbande geworden. Mit der "Falsche Polizisten"-Masche erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro. Am letzten Mittwoch hatte ein 59-jähriger Mann durch einen "Enkeltrick" per WhatsApp 4.000 Euro an Kriminelle verloren.

Diese vollendeten Taten zeigen, dass die Täter äußerst geschickt und sehr gezielt vorgehen und nicht jede/jeder dem starken Druck der Betrüger gewachsen ist. Nicht selten wissen die Opfer sogar um die Betrugsmaschen und lassen sich trotzdem davon überzeugen, dass es sich bei dem aktuellen Anruf gerade nicht um einen Betrug handelt. Egal ob der vermeintliche Enkel oder ein angeblicher Polizist am Apparat ist, wenn die Legende der Täter passt übersteigt die Hilfsbereitschaft das Gefahrenbewusstsein.

Am Dienstagvormittag meldeten sich bereits gut ein Dutzend vermeintlicher Opfer aus Paderborn. Sie hatten die Betrugsversuche sofort erkannt und waren nicht auf die Täter eingegangen. Die Kriminellen hatten behauptet, von der Polizei zu sein. In der Nachbarschaft der Angerufenen sei eine ältere Dame ausgeraubt worden. Man habe einen Täter gefasst, Komplizen seien aber auf der Flucht. Bei dem Festgenommenen sei ein Zettel mit der Adresse des/der Angerufenen gefunden worden und diese befänden sich jetzt in großer Gefahr.

Die Kreispolizeibehörde warnt: "Wir rufen sie niemals an und fragen sie niemals aus welchen Gründen auch immer nach ihrem Vermögen, Geld oder Wertsachen! Wir rufen auch niemanden mit der 110 an!"

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie selbst Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Infos und Tipps: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell