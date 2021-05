Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über acht Monate Haft: Fehlende "Corona-Maske" wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Am 15.05.2021 gegen 22.00 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.28) im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. Zuvor geriet der deutsche Staatsangehörige aufgrund eines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes in das Visier einer Streife der Bundespolizei.

Nach Hinweis auf das Fehlverhalten kontrollierten die Polizeibeamten die Personaldaten des Betroffenen; Ergebnis: Zwei Ausschreibungen zur Festnahme.

Der Verurteilte wurde seit Ende April 2021 mit zwei Haftbefehlen wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte gesucht. Der Mann hatte sich einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt und hat noch eine Freiheitsstrafe von über acht Monaten zu verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier im Bahnhof veranlassten Bundespolizisten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

