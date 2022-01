Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch mitten am Tag- Unbekannte entwenden Drohne

Herford (ots)

(sls) In der Zeit von Freitagnachmittag (21.1.) um etwa 14.00 Uhr bis zum Abend gegen 20.00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus an der Schwarzenmoorstraße. Die Täter hebelten, auf bisher unbekannte Weise, die Terrassentür im hinteren Bereich des Grundstücks auf und gelangten in das Innere. Nach erster Spurenauswertung wurden durch die Täter augenscheinlich mehrere Räumlichkeiten mit Schränken durchsucht. Aus dem Haus entwendeten die Täter letztendlich eine Drohne, sowie zwei Manschettenknöpfe. Beides hatte einen Gesamtwert von ca. 850 Euro. Anschließend verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder vielleicht auch Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

