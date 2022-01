Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte- Täter klettern über Mülltonne

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (20.1.) meldete sich der Inhaber eines Imbisses an der Lübbecker Straße in Löhne auf der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass in sein Objekt eingebrochen wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten am Tatort fest, dass der oder die Täter augenscheinlich durch ein aufgebrochenes Toilettenfenster in das Innere des Imbisses gelangten. Um an das Fenster zu gelangen, wurde eine größere Mülltonne als Klettergerüst benutzt. Die Unbekannten durchsuchten die Innenräume (inklusive der Kühlräume) und den Bedienungsbereich. Hier wurde eine elektronische Kasse geöffnet und daraus Bargeld im geringen dreistelligen Bereich entwendet. Anhand einer elektronischen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Kasse am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr geöffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der Imbiss bereits geschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Auswertung weiterer Spuren dauert noch an. Wir bitten Zeugen, die Hinweis zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

