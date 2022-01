Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter brechen Türschloss raus

Spenge (ots)

(um) In der letzten Nacht (25.01.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Leineweberweg ein. Die Einbrecher hebelten zuvor, gegen vermutlich nach 00:00 Uhr, den Schließzylinder der Wohnungstür heraus und konnten so in die Wohnung gelangen. Die Räumlichkeiten der Wohnung sind dann von den Tätern durchsucht worden. Nach ersten Angaben erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Es wird ein Schaden von etwa 2000.- Euro angenommen. Auffällig beim Diebesgut ist ein hochwertiger Fingerring mit Edelstein. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

