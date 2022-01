Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände - PKW Fahrer fährt rückwärts in Schaufensterscheibe

Löhne (ots)

(um) Am Sonntag Vormittag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer Tankstelle an der Oeynhausener Straße, bei dem ein PKW Fahrer in eine Schaufensterscheibe fuhr. Der 53-jährige Fahrer hatte zuvor ein Flasche Bier in dem Kiosk der Tankstelle erworben und wollte vom Gelände fahren. Er fuhr dann rückwärts gegen eine Glasscheibe, die erheblich beschädigt wurde und sogar sein Fahrzeug beschädigte. Der Sachschaden beträgt mehr als 3000.- Euro. Die herbei gerufene Funkstreife der Polizei nahm dann den Unfall auf. Der Mann aus Löhne gab zu diesem Zeitpunkt an, den PKW nicht gefahren zu sein. Der Fahrer, den er nicht kennen würde, habe den Unfallort zu Fuß verlassen. Die einschreitenden Beamten bemerkten bei den 53-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum und überprüften die Geschichte anhand von vorhanden Videoaufzeichnungen. Die Aufnahmen belasteten den Mann aus Löhne allerdings erheblich und zeigen deutlich eine Beteiligung als Fahrer des verursachenden BMW bei der Fahrt in die Schaufensterscheibe. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines bei dem Fahrzeugführer an. Er muss sich jetzt einem Verfahren der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses verantworten.

