POL-KS: Schwarzer Mercedes GLE in Niestetal gestohlen, zweiter Diebstahl von Zeugin verhindert: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Niestetal ihr Unwesen getrieben. In der Straße "In den Müllerwiesen" stahlen die professionell agierenden Täter im Laufe der Nacht einen schwarzen Mercedes AMG GLE 43 mit den amtlichen Kennzeichen KS-SO 1 im Wert von ca. 50.000 Euro. Von dem fünf Jahre alten Wagen fehlt trotz einer europaweiten Fahndung bislang jede Spur. In der Straße "Zum Sandberg" konnte eine Zeugin den Diebstahl eines BMW in den frühen Morgenstunden verhindern und die Täter in die Flucht schlagen. In beiden Fällen hatten sich die Autodiebe offenbar die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können.

Die Zeugin aus der Straße "Zum Sandberg" hatte um 4:05 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem sie die Autodiebe überrascht und in die Flucht geschlagen hatte. Wie sie gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war sie wegen des auslösenden Bewegungsmelders vor dem Haus auf die Tat aufmerksam geworden. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Männer, die sich an dem abgestellten BMW ihres Schwiegersohns zu schaffen machten. Die Täter hatten mithilfe eines elektronischen Geräts offenbar das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels verlängert und den BMW so bereits geöffnet. Als die Frau gegen die Scheibe klopfte, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung der Straße "Am Stein". Einen der Täter beschrieb die Zeugin als etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der schlank war und einen dunklen Kapuzenpullover trug. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte im Anschluss nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

