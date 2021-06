Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Geld unterschlagen?

Kaiserslautern (ots)

Seinen Geldbeutel hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagnachmittag in der Innenstadt verloren. Zwar wurde die Börse später wieder gefunden und zur Polizei gebracht - in der Zwischenzeit hatte aber ein unbekannter Täter das enthaltene Bargeld an sich genommen. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung.

Passanten entdeckten den Geldbeutel kurz vor 18 Uhr in der Fruchthallstraße in Höhe einer Metzgerei. Sie hoben ihn auf und brachten ihn zur Polizeidienststelle in der Gaustraße.

Der 30-jährige Mann, dem die Geldbörse gehört, wurde verständigt und kam ebenfalls zur Wache. Er überprüfte den Inhalt des Geldbeutels und stellte fest, dass zwar sämtliche Dokumente noch vorhanden waren, das Bargeld aber vollständig fehlte.

Der Mann vermutet, dass er sein Portemonnaie gegen 17 Uhr am Schillerplatz verloren hat. Wer es dort an sich nahm und später in der Fruchthallstraße wieder fallen ließ, ist unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell