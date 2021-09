Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallwagen rollt von Abschleppfahrzeug gegen Streifenwagen: 7.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich in der Hamburger Straße in Vellmar ein Unfall der etwas anderen Art, der glücklicherweise keine Verletzten zur Folge hatte. Eine Streife des Polizeireviers Nord war dort wegen eines Verkehrsunfalls eingesetzt, zu dem es gegen 18:35 Uhr gekommen war. Eine 26-jährige Autofahrerin war zu dieser Zeit offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und mit ihrem Pkw gegen zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel gefahren. Der VW Passat war durch die Kollision im Frontbereich sowie am Unterboden beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeugs gerufen wurde. Als der Unfallwagen mit einem Seil auf das Abschleppfahrzeug gezogen wurde, rutschte der VW aus noch ungeklärter Ursache von der Ladefläche und rollte gegen den Streifenwagen, der wenige Meter entfernt zur Absicherung der Unfallstelle abgestellt war. Nach dem Aufprall kam der VW, der nun auch einen Schaden im Heckbereich aufwies, schließlich zum Stehen. Ein weiterer Abschleppwagen für den Opel Zafira war zwar nicht erforderlich, der entstandene Sachschaden ist dennoch erheblich und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 7.000 Euro.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

