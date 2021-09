Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter zündet Holzstapel in Waldstück bei Rengershausen an: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal-Rengershausen: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstagabend in einem Waldstück bei Baunatal-Rengershausen einen Holzstapel angezündet. Die rund 30 Festmeter Lärchenholz sind durch das Feuer fast vollständig zerstört worden. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Den Brand entdeckt hatte gestern Abend ein Jäger. Er hatte in dem Waldstück zwischen Rengershausen und der Fulda gegen 19:30 Uhr von seinem Hochsitz aus Knallgeräusche gehört und beim Nachsehen den brennenden Holzstapel entdeckt. Personen oder Fahrzeuge hatte er in der Nähe nicht mehr gesehen. Der Brandort liegt in der Verlängerung der Andersenstraße. Nach den Löscharbeiten der von dem Zeugen alarmierten Feuerwehr übernahmen die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Sie haben keinen Zweifel daran, dass das Feuer vorsätzlich verursacht worden sein muss. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter verliefen leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler prüfen nun auch, ob der gestrige Brand bei Rengershausen im Zusammenhang mit weiteren, ähnlichen Bränden in nordhessischen Wäldern in den letzten Wochen stehen könnte. Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

