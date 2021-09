Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Mann zündelt im Stadtteil Wesertor: 27-Jähriger muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat in der Nacht zum heutigen Dienstag Mülltonnen und Altpapier an drei Örtlichkeiten im Kasseler Stadtteil Wesertor mutwillig in Brand gesetzt. Dank der Mitteilung von Anwohnern und der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr war es zu keinen größeren Schäden gekommen. Den 27-Jährigen aus Kassel konnte eine Streife des Polizeireviers Nord bei der Fahndung festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Der erste Brand vor einem Mehrparteienhaus in der Josephstraße, Ecke "Franzgraben", wurde der Polizei gegen 1:50 Uhr von einem Anwohner gemeldet. Er war durch Sturmklingeln wachgeworden und hatte dann beim Blick aus dem Fenster das brennende Altpapier vor der Hauseingangstür entdeckt. Nachdem er den mutmaßlichen Täter weglaufen sah, löschte er selbst das Feuer und alarmierte die Polizei. Durch sein beherztes Handeln konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden, dennoch zersprang durch die Hitzeentwicklung die Scheibe der Eingangstür. Noch während die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord vor Ort von dem Anwohner und einem zweiten Zeugen die Beschreibung des Täters aufnahm, wurden die weiteren Brände aus dem Franzgraben gemeldet. Dort waren eine am Straßenrand abgestellte Tonne und ein vor einem Hauseingang stehender Müllcontainer angezündet worden und in Flammen aufgegangen. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Polizisten den 27-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf, in der Wimmelstraße und nahmen ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Die Beamten brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

